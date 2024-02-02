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Не лише борги. Українцям назвали причини, через які можуть відключити світло

П'ятниця 02 лютого 2024 16:10
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Не лише борги. Українцям назвали причини, через які можуть відключити світло Архівне фото: українцям назвали причини, через які можуть відключити світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги. Однак відключити електроенергію можуть і в інших випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Прикарпаттяобленерго".

Зокрема, споживачі мають допускати до лічильників та інших засобів вимірювальної техніки контролерів. Для цього представник обленерго має надати службове посвідчення, а мешканці зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до облікових приладів.

Якщо споживач протягом 2 місяців не надав доступ до лічильника, то працівники мають право на складання відповідного акту. Саме на підставі цього акту і можуть повністю або частково припинити електропостачання.

Доступ до лічильника потрібен для:

  • проведення технічного контролю за приладами;
  • перевірки кількості спожитої електроенергії та потужності;
  • вимірів показників якості електрики, що поставляється;
  • огляду електромереж та виявлення необхідності замінити лічильник;
  • забезпечення відключення чи обмеження подачі електроенергії.

Відновити електропостачання у такому разі можна протягом 3 робочих днів - у містах та 5 робочих днів - у селах.

Що передувало

Наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги. Як відзначав енергопостачальник Yasno, відключення розпочнуться вже з кінця січня.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, чому було скасовано заборону.

При цьому заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що ймовірно, постачальники не відключатимуть світло тим українцям, чий борг за електропостачання нижче за половину прожиткового мінімуму, який складає 1514 гривень.

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Комунальні платежі Електроенергія блекаут відключеня світла
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