В Одессе начали отключать свет за долги, часть города обесточена из-за ремонта

В Одессе сегодня, 7 февраля, начали отключать свет за долги. Также часть города обесточена из-за ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

Отмечается, что выключать свет за долги начали по двум адресам: Тираспольское шоссе, 29 и улица Фесенко, 9.

Также в городе проводятся ремонтные работы на электросетях. В частности, ремонт проводят Центральный, Южный и Северный РЭС.

Отключения света будут длиться до 17:00 и 19:00 в зависимости от улицы.

Отключение света за долги

В конце 2023 года Кабмин отменил запрет на отключение света и начисление пени за долги. Как отмечал энергопоставщик Yasno, отключения начнутся уже с конца января.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что, вероятно, поставщики не будут отключать свет тем украинцам, чей долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

При этом энергетики отмечают, что отключить свет могут не только из-за задолженности.