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В Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців

Фото: в Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі хочуть перейменувати Суворовський та Малиновський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

"Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було принято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що район, названий на честь російського полководця Олександра Суворова, до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський.

У комісії також рекомендують перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський. Цей район отримав свою назву на честь маршала Радянського Союзу Родиона Малиновського.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову.

Раніше повідомлялося, що в Одесі може з'явитися площа Британії.

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Одеса