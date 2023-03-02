В Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців

"Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було принято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що район, названий на честь російського полководця Олександра Суворова, до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський.

У комісії також рекомендують перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський. Цей район отримав свою назву на честь маршала Радянського Союзу Родиона Малиновського.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову.

Раніше повідомлялося, що в Одесі може з'явитися площа Британії.

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