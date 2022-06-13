В Одессе заговорили о переименовании улиц. Может появиться площадь Британии

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает за переименование улиц и площадей города, названых в честь государства-агрессора или российских деятелей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Труханова в Facebook .

Труханов считает, что нужно переименовать такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева.

Также он отметил, что у 24 одесских улиц нет названий на украинском языке - их следует перевести. Еще 19 улиц должны получить новые названия, так как связаны с коммунистическим и тоталитарным режимом.

Новые названия

Труханов отметил, что в процессе переименования улиц важно "не повторять большевистских практик следования сиюминутной конъюнктуре или идеологии". Для новых названий планируют использовать резервный список достойных увековечивания лиц и событий, а также имена современных героей и событий.

Мэр Одессы считает, что в городе должна появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании. А на месте сквера Воинов АТО следует сделать большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, защищавших свою страну.