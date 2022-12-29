В Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову
В Одесі на селищі Котовського демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Водночас продовжується демонтаж пам'ятника Катерині II.
Також робітники зняли з постаменту три постаті сподвижників російської імператриці.
В Одесі демонтували пам'ятник Суворову.
Оновлено 01:50
Пам'ятник Катерині ІІ повністю демонтували. Залишився один постамент.
У середу, 28 грудня, в Одесі почали розбирати дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині ІІ.
Після повномасштабного вторгнення Росії пам'ятник неодноразово обливали фарбою та розписували гаслами з вимогою демонтувати фігуру.
Місцева влада Одеси не раз змінювала думку про долю Катерини II, проте пізніше змінила свою позицію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підготовку до демонтажу пам'ятника в Одесі розпочали ще 6 листопада, а вже наприкінці місяця під час засідання Одеська міська рада підтримала рішення щодо знесення пам'ятника Катерині II.
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