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В Одессе планируют переименовать два района, названные в честь российских полководцев

Фото: в Одессе планируют переименовать два района, названные в честь российских полководцев (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе хотят переименовать Суворовский и Малиновский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский", - говорится в сообщении.

Отметим, что район, названный в честь российского полководца Александра Суворова, до 1924 года назывался Пересыпско-Слободской.

В комиссии также рекомендуют переименовать Малиновский район города в Хаджибейский. Этот район получил свое название в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

Напомним, что в конце прошлого года в Одессе были демонтированы памятники Екатерине II и Суворову.

Ранее сообщалось, что в Одессе может появиться площадь Британии.

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Одесса