ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців

Новость на русском →
Одеса, Четвер 02 березня 2023 15:58
В Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців Фото: в Одесі планують перейменувати два райони, названі на честь російських полководців (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі хочуть перейменувати Суворовський та Малиновський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

"Щойно на засіданні історико-топонімічної комісії було принято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Суворовський район міста на Пересипський", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що район, названий на честь російського полководця Олександра Суворова, до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський.

У комісії також рекомендують перейменувати Малиновський район міста на Хаджибейський. Цей район отримав свою назву на честь маршала Радянського Союзу Родиона Малиновського.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову.

Раніше повідомлялося, що в Одесі може з'явитися площа Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні