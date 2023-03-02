В Одессе планируют переименовать два района, названные в честь российских полководцев

В Одессе хотят переименовать Суворовский и Малиновский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский", - говорится в сообщении.

Отметим, что район, названный в честь российского полководца Александра Суворова, до 1924 года назывался Пересыпско-Слободской.

В комиссии также рекомендуют переименовать Малиновский район города в Хаджибейский. Этот район получил свое название в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

Напомним, что в конце прошлого года в Одессе были демонтированы памятники Екатерине II и Суворову.

Ранее сообщалось, что в Одессе может появиться площадь Британии.

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