В Одесі після атаки російських БпЛА загорівся будинок

Обстріл Одеси

Ввечері у вівторок, 15 квітня, російський агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

З 01:30 до 01:48 в Одесі з перервами пролунали потужні вибухи.

В ніч на 15 квітня росіяни також атакували нашу країну БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.