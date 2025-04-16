В Одесі лунають вибухи на тлі атаки дронів
Ілюстративне фото: Одесу масовано атакують ударні БпЛА (Getty Images)
В Одесі чутно вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 00:42.
Згодом Труханов закликав жителів міста перебувати в укриттях.
О 01:33 мер повідомив про вибух у місті.
"В місті чутно вибух!", - написав він.
О 01:39 Труханов повідомив, що ударні БпЛА рухаються в напрямку Аркадії та центру міста.
"Знову потужні вибухи чутно в місті!", - написав Труханов о 01:49.
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