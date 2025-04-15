ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Окупанти вранці атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Вівторок 15 квітня 2025 06:24
UA EN RU
Окупанти вранці атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Ілюстративне фото: Україна вранці під атакою дронів-камікадзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти рано-вранці 15 квітня запустили ударні безпілотники у бік України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу дронової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА мешканців низки регіонів на півночі, сході, півдні та частково центру країни.

Так, у Повітряних силах заявили про дронову небезпеку для Полтавської та Дніпропетровської областей. Перед тим військові фіксували рух "Шахедів" у Запорізькій області - курсом на північний захід.

До того дрони-камікадзе противника були помічені у Донецькій та Харківській областях. На Харківщині "Шахеди" рухалися у південно-західному напрямку.

"Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" - йдеться в повідомленні військових о пів на сьому ранку.

У Повітряних силах о 07:01 оновили дані щодо руху "Шахедів":

  • ворожі безпілотники фіксуються на півночі Запорізької області - курс північно-західний,
  • на півдні та півночі Дніпропетровської області - курс північно-західний,
  • на південно-західному напрямку Харківщини - курс північно-західний,
  • на сході та в центрі Полтавської області - курс північно-західний.

"Черкащина - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" - також додали військові. Пізніше про таку загрозу попередили також жителів Кіровоградської області.

Особливість атаки

Варто зауважити, що часто російські окупанти під час повітряної атаки запускають дрони-камікадзе у пізній час доби. Натомість сьогодні даний запуск був вже під ранок.

Додамо, що після опівночі кілька разів фіксувалися російські розвідувальні безпілотники у Сумській та Запорізькій областях. Військові попереджали про роботу ППО у даних регіонах, або нейтралізувати небезпеку.

Станом на зараз карта повітряної тривоги виглядає так:

Окупанти вранці атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Попередня дронова атака

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 14 квітня росармія атакувала Україну 62 безпілотниками, серед яких були ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Завдяки роботі ППО вдалося збити 40 ударних БПЛА противника, ще 11 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені - жоден із них не досягнув цілі.

Крім того, вчора вдень у Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, й внаслідок атаки був постраждалий. Додамо, 14 квітня у Сумах також пролунав вибух після тривалої присутності ворожого дрона в небі - усе місто було оповите димом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ