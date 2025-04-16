Одессу атаковали ударные БпЛА: обнародованы фото последствий

В Одессе российские ударные дроны повредили гражданскую инфраструктуру, на месте попадания произошло возгорание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.
По его словам, враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.
"В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кипер.
Он добавил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки беспилотников, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
В настоящий момент информация о пострадавших не поступала.
"На месте работают оперативные службы. После завершения их работы к восстановлению приступят коммунальные бригады. Утром начнут работу сотрудники районной администрации", - отмечается в сообщении.
Городской председатель также обнародовал фото с места инцидента.
Вечером во вторник, 15 апреля, российский агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
С 01:30 до 01:48 в Одессе с перерывами прозвучали мощные взрывы.
В ночь на 15 апреля россияне также атаковали нашу страну БпЛА.
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