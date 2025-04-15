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Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

Вівторок 15 квітня 2025 22:12
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Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу Фото: повітряна тривога оголошена 15 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері вівторка, 15 квітня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Групи дронів було зафіксовано у повітряному просторі Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Рух ворожих уданих дронів станом на 22:00:

  • Сумщина: через Шостку курсом на Чернігівщину;
  • декілька шахедів у напрямку Охтирки;
  • декілька груп БпЛА курсом на Полтаву;
  • "Шахеди" у передмісті Кропивницького;
  • групи БпЛА від Запоріжжя курсом на Дніпро;
  • БпЛА через Херсонщину/Дніпропетровщину, у напрямку Миколаївщини.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Україна під масштабною атакою російських &quot;Шахедів&quot;: де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни запускали ударні безпілотники у бік України, це призвело до оголошення тривоги у низці областей.

Цікаво і те, що це була не типова тактика росіян, адже окупанти зазвичай вони запускають дрони ввечері, для того, щоб мобільними групам ППО було важче їх збивати.

Раніше ми писали, що у Сумах також пролунав вибух після тривалої присутності ворожого дрона в небі - усе місто було оповите димом.

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