В Одесі після атаки російських БпЛА загорівся будинок

В Одесі російські ударні дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, на місці влучання сталося загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Він додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

За його словами, ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Обстріл Одеси

Ввечері у вівторок, 15 квітня, російський агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

З 01:30 до 01:48 в Одесі з перервами пролунали потужні вибухи.

В ніч на 15 квітня росіяни також атакували нашу країну БпЛА.

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