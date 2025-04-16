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В Одесі після атаки російських БпЛА загорівся будинок

Середа 16 квітня 2025 02:59
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В Одесі після атаки російських БпЛА загорівся будинок Фото: в Одесі через приліт дрона загорівся житловий будинок (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі російські ударні дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, на місці влучання сталося загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

"Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Кіпер.

Він додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Обстріл Одеси

Ввечері у вівторок, 15 квітня, російський агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

З 01:30 до 01:48 в Одесі з перервами пролунали потужні вибухи.

В ніч на 15 квітня росіяни також атакували нашу країну БпЛА.

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