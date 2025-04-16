Одессу атаковали ударные БпЛА: обнародованы фото последствий

В Одессе российские ударные дроны повредили гражданскую инфраструктуру, на месте попадания произошло возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.

По его словам, враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

"В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кипер.

Он добавил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Обновлено 03:46

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки беспилотников, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

В настоящий момент информация о пострадавших не поступала.

"На месте работают оперативные службы. После завершения их работы к восстановлению приступят коммунальные бригады. Утром начнут работу сотрудники районной администрации", - отмечается в сообщении.

Городской председатель также обнародовал фото с места инцидента.