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Одессу атаковали ударные БпЛА: обнародованы фото последствий

Среда 16 апреля 2025 02:59
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Одессу атаковали ударные БпЛА: обнародованы фото последствий Фото: в Одессе из-за прилета дрона загорелся жилой дом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе российские ударные дроны повредили гражданскую инфраструктуру, на месте попадания произошло возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.

По его словам, враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

"В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кипер.

Он добавил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Обновлено 03:46

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки беспилотников, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

В настоящий момент информация о пострадавших не поступала.

"На месте работают оперативные службы. После завершения их работы к восстановлению приступят коммунальные бригады. Утром начнут работу сотрудники районной администрации", - отмечается в сообщении.

Городской председатель также обнародовал фото с места инцидента.

Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (t.me/truonline/5187)

Обстрел Одессы

Вечером во вторник, 15 апреля, российский агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

С 01:30 до 01:48 в Одессе с перерывами прозвучали мощные взрывы.

В ночь на 15 апреля россияне также атаковали нашу страну БпЛА.

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