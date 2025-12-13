В Одесі після атаки РФ виникли перебої зі світлом і водою

Зокрема, наразі відомо, що через ворожу атаку мешканці міста зіткнулися з перебоями світла та відсутністю води.

Тим часом у ДТЕК інформують, що у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів зникло світло через локальну аварію у мережі.

Окрім того, у мережі пишуть, що у Кривому Розі зафіксовано стрибки напруги до 160В, а у Херсонській та Миколаївській областях частковий блекаут.