В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой после атаки РФ

В частности, сейчас известно, что из-за вражеской атаки жители города столкнулись с перебоями света и отсутствием воды.

Между тем в ДТЭК информируют, что в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.

Кроме того, в сети пишут, что в Кривом Роге зафиксированы скачки напряжения до 160В, а в Херсонской и Николаевской областях частичный блэкаут.