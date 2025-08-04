В Одесі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи

Близько 01:30 Повітряні сили повідомили про рух ударних "Шахедів" в акваторії Чорного моря. Вони рухались північним напрямку.

А вже близько 02:05 Труханов повідомив про вибухи в Одесі. За його словами, "Шахеди" помічено у центральній частині міста, а також у Пересипському районі.

Нагадаємо, жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

