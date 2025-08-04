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В Одесі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи 4 серпня (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

У ніч на понеділок, 4 серпня, російська армія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Близько 01:30 Повітряні сили повідомили про рух ударних "Шахедів" в акваторії Чорного моря. Вони рухались північним напрямку.

А вже близько 02:05 Труханов повідомив про вибухи в Одесі. За його словами, "Шахеди" помічено у центральній частині міста, а також у Пересипському районі.

Нагадаємо, жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Раніше ми писали про те, що 2 серпня російські терористи теж запускали в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Під час ворожої атаки російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.

Як стало відомо, дрони також атакували один із районів Харкова.

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ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів