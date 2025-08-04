RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

В Одессе во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Одессе прогремели взрывы 4 августа (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 4 августа, российская армия атаковала Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Около 01:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных "Шахедов" в акватории Черного моря. Они двигались в северном направлении.

А уже около 02:05 Труханов сообщил о взрывах в Одессе. По его словам, "Шахеды" замечены в центральной части города, а также в Пересыпском районе.

Напомним, жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

 

Ранее мы писали о том, что 2 августа российские террористы тоже запускали в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Во время вражеской атаки российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.

Как стало известно, дроны также атаковали один из районов Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов