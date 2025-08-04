В Одессе во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы

Около 01:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных "Шахедов" в акватории Черного моря. Они двигались в северном направлении.

А уже около 02:05 Труханов сообщил о взрывах в Одессе. По его словам, "Шахеды" замечены в центральной части города, а также в Пересыпском районе.

Напомним, жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

