В Одесі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи
У ніч на понеділок, 4 серпня, російська армія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
Близько 01:30 Повітряні сили повідомили про рух ударних "Шахедів" в акваторії Чорного моря. Вони рухались північним напрямку.
А вже близько 02:05 Труханов повідомив про вибухи в Одесі. За його словами, "Шахеди" помічено у центральній частині міста, а також у Пересипському районі.
Нагадаємо, жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Раніше ми писали про те, що 2 серпня російські терористи теж запускали в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".
Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Під час ворожої атаки російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.
Як стало відомо, дрони також атакували один із районів Харкова.