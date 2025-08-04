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В Одессе во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы

Понедельник 04 августа 2025 02:11
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В Одессе во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Одессе прогремели взрывы 4 августа (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 4 августа, российская армия атаковала Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Около 01:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных "Шахедов" в акватории Черного моря. Они двигались в северном направлении.

А уже около 02:05 Труханов сообщил о взрывах в Одессе. По его словам, "Шахеды" замечены в центральной части города, а также в Пересыпском районе.

Напомним, жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
В Одессе во время атаки &quot;Шахедов&quot; прогремели взрывы

Ранее мы писали о том, что 2 августа российские террористы тоже запускали в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Во время вражеской атаки российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.

Как стало известно, дроны также атаковали один из районов Харькова.

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Одесса Война в Украине Атака дронов
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