В центрі Одеси обвалився балкон з людьми: деталі від рятувальників

Як повідомили рятувальники, подія сталася в Приморському районі міста. Балкон раптово обвалився, коли на ньому перебували люди.

У ДСНС зазначили, що дві жінки, 1941 та 1969 років народження, впали на другий поверх і опинилися заблокованими під уламками.

За інформацією рятувальників, потерпілі були оперативно звільнені з-під завалу і передані медикам для надання допомоги. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які забезпечили безпечне вилучення жінок та перевірку конструкцій будинку. Причини обвалу наразі з’ясовуються.