В центре Одессы обвалился балкон с людьми: детали от спасателей

Как сообщили спасатели, происшествие произошло в Приморском районе города. Балкон внезапно обвалился, когда на нем находились люди.

В ГСЧС отметили, что две женщины, 1941 и 1969 годов рождения, упали на второй этаж и оказались заблокированными под обломками.

По информации спасателей, пострадавшие были оперативно освобождены из-под завала и переданы медикам для оказания помощи. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, которые обеспечили безопасное извлечение женщин и проверку конструкций дома. Причины обвала сейчас выясняются.