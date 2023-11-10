В Одесі незабаром розпочнеться опалювальний сезон: коли чекати на тепло

Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вже з понеділка, 13 листопада. В першу чергу до централізованого опалення підключать обʼєкти соціальної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганну Позднякову .

"В першу чергу до централізованого опалення будуть підключені обʼєкти соціальної сфери: дитячі садочки, школи, лікарні. Другим етапом почнеться подача теплоносія в житлові будинки", - розповіла Позднякова.

Також директор КП закликала одеситів погасити заборгованості за минулий опалювальний сезон.

У разі виникнення питань необхідно звертатись до кол-центру комунального підприємства за телефоном 048705-61-00.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

Тим часом частина Полтави тимчасово залишилась без теплопостачання й гарячої води через проведення ремонтних робіт.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Йдеться про жителів, які не мають можливості опалювати будинки газом.