Частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води: список вулиць

У частині Полтави 10 листопада тимчасово відсутнє теплопостачання та гаряча вода зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу оперативного реагування міського управління ЖКГ.

Тимчасово не матимуть теплопостачання та гарячого водопостачання мешканці будинків за такими адресами:

вул. Гетьмана Сагайдачного;

вул. Ціолковського;

вул. 23 Вересня;

вул. Героїв АТО;

вул. Грушевського;

вул. Героїв України;

вул. Ю. Кондратюка;

вул. Київське шоссе;

вул. Освітянська;

вул. О. Оксанченка;

вул. Алмазна;

мікрорайони "Сади-1", "Сади-2", "Огнівка".

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголосили ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів, у яких немає можливості опалювати будинки газом.