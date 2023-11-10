Частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води: список вулиць
Фото: частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води (Віталій Носач, РБК-Україна)
У частині Полтави 10 листопада тимчасово відсутнє теплопостачання та гаряча вода зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу оперативного реагування міського управління ЖКГ.
Тимчасово не матимуть теплопостачання та гарячого водопостачання мешканці будинків за такими адресами:
- вул. Гетьмана Сагайдачного;
- вул. Ціолковського;
- вул. 23 Вересня;
- вул. Героїв АТО;
- вул. Грушевського;
- вул. Героїв України;
- вул. Ю. Кондратюка;
- вул. Київське шоссе;
- вул. Освітянська;
- вул. О. Оксанченка;
- вул. Алмазна;
- мікрорайони "Сади-1", "Сади-2", "Огнівка".
Опалювальний сезон в Україні
Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголосили ще у жовтні.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів, у яких немає можливості опалювати будинки газом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.