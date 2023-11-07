Українці зможуть отримати 16 тисяч гривень на дрова: кому призначена субсидія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин, у середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім’ю.

Також 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг - 850 гривень на місяць.

"Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами", - зазначив прем'єр.

Як повідомив Шмигаль, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

"Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом", - додав глава уряду.

Субсидії в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть дати субсидію в Україні у разі продажу майна на суму понад 100 тисяч гривень.