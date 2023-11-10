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В Одессе в скором времени начнется отопительный сезон: когда ждать тепло

Пятница 10 ноября 2023 15:34
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В Одессе в скором времени начнется отопительный сезон: когда ждать тепло Фото: в Одессе в скором времени начнется отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отопительный сезон в Одессе начнется с понедельника, 13 ноября. В первую очередь, к централизованному отоплению подключат объекты социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анну Позднякову.

"В первую очередь к централизованному отоплению будут подключены объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы. Вторым этапом начнется подача теплоносителя в жилые дома", - рассказала Позднякова.

Также директор КП призвала одесситов погасить задолженности за прошлый отопительный сезон.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в колл-центр коммунального предприятия по телефону 048705-61-00.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

Между тем, часть Полтавы временно осталась без теплоснабжения и горячей воды из-за проведения ремонтных работ.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Речь идет о жителях, не имеющих возможности отапливать дома газом.

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