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В Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати"

Середа 29 листопада 2023 18:24
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В Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" Фото: в Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі затримано підлітка, який відкрив вогонь в бік цивільного з пістолета, аби "налякати" його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Балківській надійшло вночі, 29 листопада. За словами заявника, невідомий громадянин здійснив постріл у його бік й, тікаючи, забіг до місцевого гуртожитку неподалік.

"Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп’яніння, схожого за описом. Також, охоронці порядку виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю", - пише пресслужба.

Під час спілкування з правоохоронцями, підліток зізнався у тому, що просто хотів налякати людей.

Фото: в Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" (t.me/od_patrolpolice)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату. Внаслідок інциденту були постраждалі.

Зокрема нещодавно в Черкаській області чоловік влаштував стрілянину, забарикадувався в будинку та погрожував підірвати гранату. Під час інциденту постраждав правоохоронець.

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