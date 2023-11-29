В Одесі затримано підлітка, який відкрив вогонь в бік цивільного з пістолета, аби "налякати" його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Балківській надійшло вночі, 29 листопада. За словами заявника, невідомий громадянин здійснив постріл у його бік й, тікаючи, забіг до місцевого гуртожитку неподалік.

"Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп’яніння, схожого за описом. Також, охоронці порядку виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю", - пише пресслужба.

Під час спілкування з правоохоронцями, підліток зізнався у тому, що просто хотів налякати людей.

Фото: в Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" (t.me/od_patrolpolice)