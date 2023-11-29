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В Одессе несовершеннолетний стрелял из пистолета в сторону человека, хотел "напугать"

Среда 29 ноября 2023 18:24
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В Одессе несовершеннолетний стрелял из пистолета в сторону человека, хотел "напугать" Фото: в Одессе несовершеннолетний стрелял из пистолета в сторону человека, хотел "напугать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе задержан подросток, открывший огонь в сторону гражданского из пистолета, чтобы "напугать" его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе на улице Балковской поступило ночью, 29 ноября. По словам заявителя, неизвестный гражданин произвел выстрел в его сторону и, убегая, забежал в местное общежитие неподалеку.

"Получив приметы нарушителя, инспекторы начали обследовать дом. В одной из комнат общежития патрульные обнаружили 17-летнего парня с явными признаками алкогольного опьянения, похожего по описанию. Также, стражи порядка обнаружили в помещении предмет похожий на огнестрельное оружие", - пишет пресс-служба.

Во время общения с правоохранителями, подросток признался в том, что просто хотел напугать людей.

Фото: в Одессе несовершеннолетний стрелял из пистолета в сторону человека, хотел "напугать" (t.me/od_patrolpolice)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что мужчина в Одесской области во время конфликта бросил в микроавтобус гранату. В результате инцидента были пострадавшие.

В частности, недавно в Черкасской области мужчина устроил стрельбу, забаррикадировался в доме и угрожал взорвать гранату. Во время инцидента пострадал милиция.

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