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В Одесі найближчими днями завершиться опалювальний сезон: відомі терміни

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Понеділок 27 березня 2023 15:59
В Одесі найближчими днями завершиться опалювальний сезон: відомі терміни Фото: в Одесі найближчими днями завершиться опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже найближчим часом в Одесі відключать опалення. Орієнтовно, це станеться до 31 березня.

Про це заявила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами керівниці комунального підприємства, опалювальний сезон в Одесі завершиться наприкінці березня.

Варто додати, що, наприклад, в Запоріжжі розпочались необхідні підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня, після чого в місті також відключать опалення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що опалювання почали відключати в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях відповідно до рішень місцевої влади.

Тим часом в Харкові та Вінниці через похолодання відмовились від дострокового завершення опалювального сезону.

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