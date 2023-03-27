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В Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон: известны сроки

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Понедельник 27 марта 2023 15:59
В Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон: известны сроки Фото: в Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время в Одессе отключат отопление. Ориентировочно это произойдет до 31 марта.

Об этом заявила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам руководителя коммунального предприятия, отопительный сезон в Одессе завершится в конце марта.

Стоит добавить, что, например, в Запорожье начались необходимые подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта, после чего в городе также отключат отопление.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что отопление начали отключать в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях согласно решениям местных властей.

Тем временем в Харькове и Виннице из-за похолодания отказались от досрочного завершения отопительного сезона.

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