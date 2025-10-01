В Одесі машини перекрили дороги, світлофори не працюють: як курсує громадський транспорт

В Одесі через наслідки негоди та аварійні ситуації ускладнений рух транспорту. Комунальні служби закликають власників авто якнайшвидше забрати машини з проїжджої частини, адже вони заважають проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова .

Що відомо

КП "Міські дороги" повідомляє про десятки вулиць, де залишені автомобілі блокують рух. Серед них - Корольова, Небесної Сотні, Ярослава Мудрого, Артилерійська, Середньофонтанська, Французький бульвар, Балківська, Приморська, Люстдорфська дорога, дорога в Аеропорт та інші.

Через аварійну ситуацію перекрито рух на перехресті Люстдорфська дорога / Левітана. Водночас автобусні маршрути №7, 127, 146, 150, 185, 221 змінили схеми руху.

Міський електротранспорт

На маршрути вийшли трамваї №5, 15, 18, 21, 28. Інші поки не курсують.

Тролейбуси №2 працюють лише дизельними машинами, №3, №8, №9 курсують у штатному режимі, №7 - від Архітекторської до Рішельєвської, №10 - лише до вул. Рішельєвської.

Через зупинку роботи насосних станцій "Інфоксводоканалу" рух транспорту через Пересип залишається неможливим.

Світлофори і відключення

У місті не працює низка світлофорів, зокрема на Балківській, проспекті Князя Володимира Великого, Миколаївській дорозі. Деякі переведені в режим жовтого миготіння. Також зафіксовані аварійні відключення електроенергії на вулицях Отамана Головатого, Чорноморського Козацтва та Ярослава Мудрого.

Міська комісія ТЕБ і НС закликала одеситів максимально обмежити пересування містом на власному транспорті до стабілізації ситуації. Комунальники, ДСНС, енергетики та водоканал працюють у цілодобовому режимі.