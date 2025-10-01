ua en ru
В Одессе машины перекрыли дороги, светофоры не работают: как курсирует общественный транспорт

Среда 01 октября 2025 13:53
В Одессе машины перекрыли дороги, светофоры не работают: как курсирует общественный транспорт Фото: Последствия непогоды в Одессе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе из-за последствий непогоды и аварийных ситуаций затруднено движение транспорта. Коммунальные службы призывают владельцев авто как можно быстрее убрать машины с проезжей части, ведь они мешают проезду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Что известно

КП "Городские дороги" сообщает о десятках улиц, где оставленные автомобили блокируют движение. Среди них - Королева, Небесной Сотни, Ярослава Мудрого, Артиллерийская, Среднефонтанская, Французский бульвар, Балковская, Приморская, Люстдорфская дорога, дорога в Аэропорт и другие.

Из-за аварийной ситуации перекрыто движение на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана. В то же время автобусные маршруты №7, 127, 146, 150, 185, 221 изменили схемы движения.

Городской электротранспорт

На маршруты вышли трамваи №5, 15, 18, 21, 28. Другие пока не курсируют.

Троллейбусы №2 работают только дизельными машинами, №3, №8, №9 курсируют в штатном режиме, №7 - от Архитекторской до Ришельевской, №10 - только до ул.

Из-за остановки работы насосных станций "Инфоксводоканала" движение транспорта через Пересыпь остается невозможным.

Светофоры и отключения

В городе не работает ряд светофоров, в частности на Балковской, проспекте Князя Владимира Великого, Николаевской дороге. Некоторые переведены в режим желтого мигания. Также зафиксированы аварийные отключения электроэнергии на улицах Атамана Головатого, Черноморского Казачества и Ярослава Мудрого.

Городская комиссия ТЭБ и ЧС призвала одесситов максимально ограничить передвижение по городу на собственном транспорте до стабилизации ситуации. Коммунальщики, ГСЧС, энергетики и водоканал работают в круглосуточном режиме.

Непогода в Одессе

Напомним, вчера, 30 сентября, сильный ливень накрыл несколько областей Украины, вызвав подтопления и перебои с электроснабжением. Больше всего пострадала Одесса.

В городе ввели красный уровень опасности, полностью остановился общественный транспорт, а школы и детсады перевели на дистанционное обучение. По данным ГСЧС, стихия унесла жизни девяти человек, среди которых - целая семья.

