В Одессе машины перекрыли дороги, светофоры не работают: как курсирует общественный транспорт

В Одессе из-за последствий непогоды и аварийных ситуаций затруднено движение транспорта. Коммунальные службы призывают владельцев авто как можно быстрее убрать машины с проезжей части, ведь они мешают проезду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова .

Что известно

КП "Городские дороги" сообщает о десятках улиц, где оставленные автомобили блокируют движение. Среди них - Королева, Небесной Сотни, Ярослава Мудрого, Артиллерийская, Среднефонтанская, Французский бульвар, Балковская, Приморская, Люстдорфская дорога, дорога в Аэропорт и другие.

Из-за аварийной ситуации перекрыто движение на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана. В то же время автобусные маршруты №7, 127, 146, 150, 185, 221 изменили схемы движения.

Городской электротранспорт

На маршруты вышли трамваи №5, 15, 18, 21, 28. Другие пока не курсируют.

Троллейбусы №2 работают только дизельными машинами, №3, №8, №9 курсируют в штатном режиме, №7 - от Архитекторской до Ришельевской, №10 - только до ул.

Из-за остановки работы насосных станций "Инфоксводоканала" движение транспорта через Пересыпь остается невозможным.

Светофоры и отключения

В городе не работает ряд светофоров, в частности на Балковской, проспекте Князя Владимира Великого, Николаевской дороге. Некоторые переведены в режим желтого мигания. Также зафиксированы аварийные отключения электроэнергии на улицах Атамана Головатого, Черноморского Казачества и Ярослава Мудрого.

Городская комиссия ТЭБ и ЧС призвала одесситов максимально ограничить передвижение по городу на собственном транспорте до стабилизации ситуации. Коммунальщики, ГСЧС, энергетики и водоканал работают в круглосуточном режиме.