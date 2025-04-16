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В Одессе звучали взрывы на фоне атаки дронов

Одесса, Среда 16 апреля 2025 01:49
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В Одессе звучали взрывы на фоне атаки дронов Иллюстративное фото: Одессу массированно атакуют ударные БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе были слышны звуки взрывов, город атаковали российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Одессы Геннадия Труханова.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:42.

Позже Труханов призвал жителей города находиться в укрытиях.

В 01:33 мэр сообщил о звуке взрыве в городе.

"В городе слышен взрыв!", - написал он.

В 01:39 Труханов сообщил, что ударные БпЛА движутся в направлении Аркадии и центра города.

"Опять мощные взрывы слышно в городе!", - написал Труханов в 01:49.

В Одессе звучали взрывы на фоне атаки дронов

Обновлено

В 02:15 военные объявили отбой воздушной тревоги в Одесской области.

Масштабная атака дронов РФ

С вечера вторника, 15 апреля, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Минувшей ночью агрессор также атаковал нашу страну дронами. Тревогу объявляли в ряде регионов на севере, востоке, юге и частично в центре страны.

В ночь на 14 апреля россияне атаковали Украину более 60 беспилотниками, среди которых были дроны типа Shahed и БпЛА-имитаторы различных типов. Силы ПВО сбили 40 вражеских целей, еще 11 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

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