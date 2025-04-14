Росія атакувала Україну десятками дронів: скільки вдалося збити ППО

У ніч на 14 квітня Росія атакувала Україну понад 60 дронами. У Повітряних силах розповіли скільки вдалося збити ворожих безпілотників.

Про це РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Ще 11 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені - жоден із них не досягнув цілі.

За даними Повітряних сил, українські захисники за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збили 40 ударних дронів.

Ворог атакував з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

У ніч на 14 квітня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 62 безпілотники, серед яких ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Наслідки атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

Пізніше глава ОВА Кіпер, за уточненою інформацією, внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждало пʼятеро людей.

Крім того, у Харкові цієї ночі, 14 квітня, було чути вибух. У цей час фіксувалася загроза для міста через ворожий безпілотник.

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