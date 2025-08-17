В Одесі лунають вибухи: росіяни атакують дронами з різних сторін

О 23:32 Кіпер повідомив, що росіяни атакують місто ударними безпілотниками.

"Одеса та район, будьте в укриттях!", - зазначив він.

О 23:40 Труханов повідомив про вибухи у місті. Перед цим він попередив про загрозу ударів для Пересипського району та центральної частини Одеси.

О 23:42 Повітряні сили повідомили про наближення великої кількості "Шахедів" до міста. Жителям порадили пройти в укриття.

Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних безпілотників для Одеського району.

О 23:48 військові повідомили про загрозу обстрілу сіл Велика Балка та Нерубайське на північ від Одеси.

О 23:50 Повітряні сили попередили про загрозу ударів по селищах Радісне та Великий Дальник на захід від обласного центру.

Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до міста близько 18 дронів.

О 23:57 пабліки повідомили про зменшення кількості дронів до 1 одиниці.

Оновлено 00:01

В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.