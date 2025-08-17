В Одесі лунають вибухи: росіяни атакують дронами з різних сторін

В Одесі чутно звуки вибухів. Російські загарбники масовано атакують місто ударними дронами "Шахед" одночасно з кількох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, мера Одеси Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
О 23:32 Кіпер повідомив, що росіяни атакують місто ударними безпілотниками.
"Одеса та район, будьте в укриттях!", - зазначив він.
О 23:40 Труханов повідомив про вибухи у місті. Перед цим він попередив про загрозу ударів для Пересипського району та центральної частини Одеси.
О 23:42 Повітряні сили повідомили про наближення великої кількості "Шахедів" до міста. Жителям порадили пройти в укриття.
Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних безпілотників для Одеського району.
О 23:48 військові повідомили про загрозу обстрілу сіл Велика Балка та Нерубайське на північ від Одеси.
О 23:50 Повітряні сили попередили про загрозу ударів по селищах Радісне та Великий Дальник на захід від обласного центру.
Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до міста близько 18 дронів.
О 23:57 пабліки повідомили про зменшення кількості дронів до 1 одиниці.
В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.
Ввечері 17 серпня російські терористи практично одночасно вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову і Павлограду. В містах пошкоджено житлову інфраструктуру, багато постраждалих.
Вдень у неділю росіяни також вдарили фугасними авіабомбами по селу в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув підліток, є загиблі.
У Костянтинівці Донецької області, агресор обстріляв рятувальників, які приїхали гасити пожежу на місце обстрілу.