В Одессе раздаются взрывы: россияне атакуют дронами с разных сторон

В Одессе слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атакуют город ударными дронами "Шахед" одновременно с нескольких сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мэра Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.
В 23:32 Кипер сообщил, что россияне атакуют город ударными беспилотниками.
"Одесса и район, будьте в укрытиях!", - отметил он.
В 23:40 Труханов сообщил о взрывах в городе. Перед этим он предупредил об угрозе ударов для Пересыпского района и центральной части Одессы.
В 23:42 Воздушные силы сообщили о приближении большого количества "Шахедов" к городу. Жителям посоветовали пройти в укрытие.
Также объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников для Одесского района.
В 23:48 военные сообщили об угрозе обстрела сел Великая Балка и Нерубайское к северу от Одессы.
В 23:50 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов по поселкам Радостное и Большой Дальник к западу от областного центра.
Мониторинговые паблики сообщали о приближении к городу около 18 дронов.
В 23:57 паблики сообщили об уменьшении числа дронов до 1 единицы.
В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Вечером 17 августа российские террористы практически одновременно ударили баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду. В городах повреждена жилая инфраструктура, много пострадавших.
Днем в воскресенье россияне также ударили фугасными авиабомбами по селу в Запорожской области. В результате атаки погиб подросток, есть погибшие.
В Константиновке Донецкой области, агрессор обстрелял спасателей, которые приехали тушить пожар на место обстрела.