В Одесі лунають вибухи, місто під ударом дронів

Нічна атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали зафіксували, що невелику кількість дронів, які Росія запустила по Україні

На фоні цього в Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

Крім цього російські військові вдарили й по Харкову. Детальніше про наслідки ворожого удару по центру міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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