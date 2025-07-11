В Одессе раздаются взрывы, город под ударом дронов

Утром 11 июля российские военные запустили по Украине свои дроны. Во время данной атаки в Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Думская".
Сегодня утром Воздушные силы Украины сообщили, что в акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных беспилотников.
Позже военные сообщили, что в городе работает ПВО!
А уже через несколько минут местные жители сообщили, что в Одессе на фоне дроновой атаки прозвучала серия взрывов.
Сейчас известно, что город продолжают атаковать дроны.
Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что небольшое количество дронов, которые Россия запустила по Украине
На фоне этого в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.
Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".
Кроме этого российские военные ударили и по Харькову. Подробнее о последствиях вражеского удара по центру города, можно узнать в материале РБК-Украина.
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