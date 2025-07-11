В Одессе раздаются взрывы, город под ударом дронов

Ночная атака на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что небольшое количество дронов, которые Россия запустила по Украине

На фоне этого в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

Кроме этого российские военные ударили и по Харькову. Подробнее о последствиях вражеского удара по центру города, можно узнать в материале РБК-Украина.

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