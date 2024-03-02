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В Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають

Субота 02 березня 2024 13:05
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В Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають Фото: в Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники виявили четверте тіло людини, яка загинула внаслідок російського терористичного удару по багатоповерхівці в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, тіло четвертої жертви виявили під завалами на рівні першого поверху.

Наразі відомо про:

"Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки", - відзначає ДСНС та додає, що на місці подій також працюють психологи й кінологічні розрахунки.

Фото: в Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесу

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

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