Рятувальники виявили четверте тіло людини, яка загинула внаслідок російського терористичного удару по багатоповерхівці в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як пише ДСНС, тіло четвертої жертви виявили під завалами на рівні першого поверху.

Наразі відомо про:

4 загиблих, серед яких одна дитина;

8 постраждалих, серед яких також одна дитина;

5 врятованих.

"Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки", - відзначає ДСНС та додає, що на місці подій також працюють психологи й кінологічні розрахунки.

Фото: в Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесу

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.