В Одессе количество погибших возросло до 4, поисковые работы продолжаются
Спасатели обнаружили четвертое тело человека, погибшего в результате российского террористического удара по многоэтажке в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как пишет ГСЧС, тело четвертой жертвы обнаружили под завалами на уровне первого этажа.
Теперь известно о:
- 4 погибших, среди которых один ребенок;
- 8 пострадавших, среди которых также один ребенок;
- 5 спасенных.
"Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники", - отмечает ГСЧС и добавляет, что на месте событий также работают психологи и кинологические расчеты.
Фото: в Одессе количество погибших возросло до 4, поисковые работы продолжаются (t.me/dsns_telegram)
Атака на Одессу
После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.
После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего сейчас осматривают врачи.
Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.
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