ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротилася

08:07 27.10.2026 Вт
3 хв
aimg Василина Копитко
В Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротилася Що відбувається на ринку нерухомості (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У Києві за рік кількість оголошень про продаж квартир скоротилася на 4%, а в Одесі зросла на 32%. В Івано-Франківську пропозиція зменшилася на 27%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз ЛУН.

У Києві поменшало великих квартир

У столиці кількість оголошень про продаж житла за місяць скоротилася на 2%. Водночас пропозиція квартир для оренди зростає.

Одне з можливих пояснень - частина власників, які виїжджають із Києва, вирішує здавати житло, а не продавати. Водночас кількість оголошень про продаж може зменшуватися й через те, що квартири знаходять покупців.

"Здати квартиру й продати її - різні рішення для людини, яка переїжджає. Тому зростання пропозиції оренди в Києві на тлі скорочення продажу може свідчити, що частина власників поки не готова продавати своє житло", - пояснила керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Читайте також: Однокімнатна у Львові в 4,6 раза дорожча, ніж у Запоріжжі: які ціни на житло в Україні

Найбільше за рік у Києві скоротилася кількість оголошень про продаж квартир із чотирма й більше кімнатами - на 18%. Пропозиція трикімнатних квартир зменшилася на 9%, двокімнатних - на 4%.

Водночас однокімнатних квартир побільшало на 4%. Нині на них припадає понад третина оголошень про продаж у столиці.

В Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротиласяВ Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротиласяВ Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротилася

В Івано-Франківську пропозиція впала

В Івано-Франківську за рік кількість оголошень про продаж квартир скоротилася на 27%. Двокімнатних квартир стало менше на 32%, трикімнатних - на 33%. За останній місяць пропозиція, навпаки, зросла на 4%.

У ЛУН зазначають, що для оцінки ситуації важливо враховувати тривалішу динаміку. Нині кількість оголошень у Києві та Івано-Франківську повертається до рівня 2024 року, тоді як минулорічне зростання було нетиповим.

Зміни в пропозиції відбуваються на тлі різної динаміки цін. У Києві середня ціна однокімнатної квартири за рік майже не змінилася, а двокімнатної знизилася на 6% - до 98 800 доларів. В Івано-Франківську однокімнатні квартири подорожчали на 24% - до 48 900 доларів, двокімнатні - на 19%, до 68 400 доларів.

В Одесі оголошень побільшало

В Одесі за рік кількість оголошень про продаж квартир зросла на 32%, а за останній місяць - на 2%.

Пропозиція збільшилася в усіх категоріях: двокімнатних квартир стало більше на 36%, однокімнатних - на 33%, трикімнатних - на 23%. Це може бути пов’язано як із рішенням власників продати житло після переїзду, так і з тим, що квартири довше чекають на покупців.

В інших містах річні зміни були помірнішими: у Львові кількість оголошень зросла на 8%, у Дніпрі - на 5%, в Ужгороді - на 4%.

За даними ЛУН, за останній місяць кількість оголошень про продаж квартир у Києві зменшилася на 2%, тоді як в Івано-Франківську зросла на 4%.

Читайте також про те, скільки коштує однокімнатні квартири у різних країнах Європи.

Раніше ми писали про те, у яких містах України найбільше зросла вартість квартир у 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Одеса
Новини
Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву
Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід