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Скільки коштує однокімнатна квартира в Україні та Європі: порівняння

10:33 16.10.2026 Пт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Скільки коштує однокімнатна квартира в Україні та Європі: порівняння Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Компактне житло в Україні коштує в рази дешевше, ніж у Польщі чи Португалії. Водночас навіть у межах однієї країни вартість нерухомості може суттєво відрізнятися залежно від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли ціни на купівлю однокімнатних квартир в Україні, Польщі, Румунії та Португалії.

Скільки коштує квартира в Україні

В Україні медіанна ціна квартири площею 30-40 кв. м у серпні становила 38,5 тис. доларів. Найдорожче таке житло коштувало у Львові - 57,4 тис. доларів. Київ посів друге місце з показником 53 тис. доларів.

В інших великих містах ціни були нижчими. В Одесі медіанна вартість становила 38,5 тис. доларів, у Дніпрі - 27,5 тис. доларів, а в Харкові - 25 тис. доларів.

Таким чином, компактні квартири у Львові коштували приблизно на 4,4 тис. доларів дорожче, ніж у столиці, і більш ніж удвічі дорожче, ніж у Харкові.

Румунія: квартири майже вдвічі дорожчі, ніж в Україні

У Румунії медіанна ціна квартири площею 30-40 кв. м у серпні становила 74,2 тис. доларів. Це майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Найдорожчим серед досліджених румунських міст виявився Клуж-Напока, де за компактну квартиру просили медіанно 105,3 тис. доларів. Далі йдуть Тімішоара з показником 84,2 тис. доларів і Констанца - 79 тис. доларів.

Столиця країни, Бухарест, посіла четверте місце: медіанна ціна там становила 75,5 тис. доларів. Найнижчий показник серед п'яти міст зафіксували в Яссах - 73,2 тис. доларів.

Польща: компактне житло коштує понад 129 тисяч доларів

У Польщі медіанна вартість квартири площею 30-40 кв. м становила 129,6 тис. доларів. Це більш ніж утричі перевищує показник України, а різниця між країнами становить понад 90 тис. доларів.

Найдорожче житло серед досліджених польських міст - у Варшаві, де медіанна ціна сягнула 174,2 тис. доларів.

На другому місці Краків із показником 164,2 тис. доларів, на третьому - Гданськ, де квартира такої площі коштувала у середньому 158,3 тис. доларів.

У Вроцлаві медіанна ціна становила 145,5 тис. доларів, а в Познані - 134,1 тис. доларів.

Португалія - найдорожча серед досліджених країн

Найвищі ціни на компактні квартири зафіксували в Португалії. У серпні 2026 року медіанна вартість житла площею 30-40 кв. м у країні становила близько 243 тис. доларів. Це майже у сім разів більше, ніж в Україні.

Найдорожчим містом став Лісабон, де медіанна ціна сягнула 297 тис. доларів. У Порту вона становила 243 тис. доларів, а в Сетубалі - 232,6 тис. доларів.

У Коїмбрі компактна квартира коштувала медіанно 221,4 тис. доларів, у Бразі - 210,6 тис. доларів. Різниця між Лісабоном і Брагою перевищувала 86,4 тис. доларів.

Як відрізняються ціни та зарплати

Порівнюючи ціни на нерухомість у різних країнах, варто враховувати не лише вартість самих квартир, а й рівень доходів, податки та загальну економічну ситуацію.

За даними дослідження, мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становила близько 193 доларів, або 8647 гривень до оподаткування. У Польщі цей показник дорівнював приблизно 1249 доларам, або 4806 злотих, а в Румунії - 932 доларам, або 4325 леїв до оподаткування.

У Португалії мінімальна зарплата становила 1046 доларів, або 920 євро.

Аналітики зазначають, що вищі ціни на житло в досліджених країнах супроводжуються й вищим рівнем мінімальної оплати праці. Проте вартість квартир може помітно відрізнятися не лише між державами, а й між містами всередині однієї країни.

В Україні на регіональні відмінності, зокрема, впливають безпекова ситуація та міграційні процеси, які позначаються на попиті й цінах у різних областях.

Раніше РБК-Україна розповідало, що під час вибору житла українці дедалі більше враховують безпеку та автономність. Резервне живлення та автономне опалення важливе для більшості покупців і орендарів. Також звертають увагу на відстань до стратегічних об'єктів та наявність укриття.

Також ми розповідали, де в Україні рекордно зросла вартість квартир у 2026 році.

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