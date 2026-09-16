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Житло подорожчало майже втричі: в яких містах України рекордно зросли ціни на квартири

08:51 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Житло подорожчало майже втричі: в яких містах України рекордно зросли ціни на квартири Фото: Купівля житла (freepik.com)
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За сім років вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в українських обласних центрах змінилася дуже нерівномірно. У деяких містах житло стало майже втричі дорожчим, тоді як в інших його медіанна ціна в доларовому еквіваленті, навпаки, знизилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де квартири подорожчали найбільше

Найбільше зростання за сім років зафіксували в Івано-Франківську. Медіанна вартість однокімнатної квартири тут збільшилася на 189% - з 17,2 тис. до майже 50 тис. доларів.

Далі в рейтингу:

  • Ужгород - з 33,7 тис. до 77 тис. доларів, зростання на 128%;
  • Кропивницький - з 15 тис. до 31,5 тис. доларів, зростання на 110%;
  • Чернівці - з 29 тис. до 60 тис. доларів, зростання на 107%;
  • Рівне - з 28 тис. до 55 тис. доларів, зростання на 97%.

Отже, саме в Івано-Франківську та Ужгороді медіанна ціна однокімнатного житла за сім років зросла більш ніж удвічі.

Як змінилися ціни в інших містах

До міст із суттєвим подорожчанням також увійшли Тернопіль, Луцьк, Житомир, Львів та Вінниця.

У Тернополі медіанна вартість однокімнатної квартири зросла з 26,5 тис. до 51,8 тис. доларів, або на 96%.

У Луцьку ціна збільшилася з 31 тис. до 60 тис. доларів, або на 94%.

У Житомирі медіанна вартість зросла з 27,5 тис. до 51 тис. доларів, або на 85%.

У Львові та Вінниці зростання становило по 82%. У першому місті ціна збільшилася з 42 тис. до 76,4 тис. доларів, у другому - з 32,5 тис. до 59 тис. доларів.

У Хмельницькому житло подорожчало на 68% - з 26,5 тис. до 44,5 тис. доларів. У Черкасах зростання становило 53% - з 31 тис. до 48 тис. доларів, а в Чернігові - 51%, з 22,5 тис. до 34 тис. доларів.

Де ціни змінилися менш суттєво

У чотирьох обласних центрах вартість однокімнатних квартир за сім років зросла менш ніж наполовину.

У Полтаві медіанна ціна збільшилася на 48% - з 26,7 тис. до 39,5 тис. доларів.

У Києві зростання становило 42% - з 50,8 тис. до 72 тис. доларів.

В Одесі квартири подорожчали на 36% - з 36,8 тис. до 50 тис. доларів.

Найменше серед цих міст змінилися ціни у Дніпрі - на 26%. Медіанна вартість зросла з 25 тис. до 31,5 тис. доларів.

У яких містах квартири подешевшали

Водночас у п'яти обласних центрах медіанна вартість однокімнатних квартир у доларовому еквіваленті стала нижчою, ніж у серпні 2019 року.

Найбільше падіння зафіксували в Миколаєві - на 32%. Медіанна ціна знизилася з 29,3 тис. до 20 тис. доларів.

У Запоріжжі та Харкові житло подешевшало на 29%. У першому випадку ціна знизилася з 22,05 тис. до майже 16 тис. доларів, у другому - з 35,4 тис. до 25 тис. доларів.

У Сумах медіанна вартість зменшилася на 12% - з 27 тис. до 23,8 тис. доларів.

У Херсоні падіння становило 8% - з 13 тис. до 12 тис. доларів.

Як війна вплинула на ринок житла

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначає, що після 2022 року безпекова ситуація стала одним із ключових факторів, які впливають на ціни.

За її словами, найбільше зростання за довший період спостерігається переважно у відносно безпечніших регіонах заходу України. Водночас у містах, розташованих ближче до зони бойових дій або таких, що регулярно зазнають обстрілів, ціни в доларовому еквіваленті залишаються нижчими за доковідний рівень.

Раніше РБК-Україна писало про можливе подорожчання житла на первинному ринку України восени 2026 року. У вересні-жовтні ціни на "квадрат" можуть зрости на 3-5%, а у готових або майже завершених новобудовах - на 7-10% через зростання собівартості будівництва та попит на безпечніше й готове до заселення житло.

Також ми розповідали, у яких містах України найважче купити квартиру.

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