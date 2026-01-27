В Одесі дрон влучив по молитовному будинку, - Зеленський

Він розповів про наслідки чергового масованого удару росіян по Одесі. Ворог випустив по місту більш ніж 50 дронів, головними мішенями були енергетика та цивільні об'єкти.

"Від цього удару пошкоджено п'ять житлових будинків, є значні руйнування квартир та під'їздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив на задіянні усіх служб для рятувальної операції, і підкреслив, що вона триватиме доти, доки не з'ясують долю всіх людей, які можуть бути під завалами.

"Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - розповів Зеленський.

Під ударом була низка областей

Лідер країни зазначив, що вночі під ворожими ударами також були Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них - це "шахеди", - повідомив президент.

Зеленський зауважив, що кожен ворожий обстріл України "підважує дипломатію, яка все ж таки триває", а також б'є по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити війну.