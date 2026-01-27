В Одессе дрон попал по молитвенному дому, - Зеленский

Он рассказал о последствиях очередного массированного удара россиян по Одессе. Враг выпустил по городу более 50 дронов, главными мишенями были энергетика и гражданские объекты.

"От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть дети", - говорится в заявлении президента.

Он отметил задействование всех служб для спасательной операции, и подчеркнул, что она будет продолжаться до тех пор, пока не выяснят судьбу всех людей, которые могут быть под завалами.

"Один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры", - рассказал Зеленский.

Под ударом был ряд областей

Лидер страны отметил, что ночью под вражескими ударами также были Львовская, Днепровская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская области.

"Россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь Россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них - это "шахеды", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что каждый вражеский обстрел Украины "подрывает дипломатию, которая все же продолжается", а также бьет по усилиям партнеров, которые помогают закончить войну.