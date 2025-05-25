В Одесі лунають вибухи на тлі атаки російських дронів

Масовані атаки Росії по Україні

Ввечері у неділю, 25 травня, російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

За останні дві доби Росія завдала по Україні наймасованіші ракетно-дронові удари за весь період повномасштабної війни.

В ніч на 25 травня агресор атакував 13 областей. Росіяни використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, серед них троє дітей, поранень зазнали більше 60 людей. Зафіксовані численні пошкодження та руйнування житлової та промислової інфраструктури.

В ніч на 24 травня, загарбники випустили по Україні 250 ударних безпілотників та 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Внаслідок удару постраждали 15 людей. Головною ціллю був Київ.

У Повітряних силах ЗСУ не виключають повторних комбінованих ударів терористів по Україні.

Європейські країни засудили російські обстріли та закликали посилити тиск на Кремль.

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