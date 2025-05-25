Ворог запустив "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Російські військові знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей вже оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Жителів регіонів, де оголошено небезпеку закликають перебувати в укриттях. Карта повітряних тривог станом на 21:48 виглядає так:

Окрім того, у Чернігівській області зберігається загроза ударів дронами.

Повітряні Сили повідомили про активність ворожих ударних дронів у кількох регіонах України:

Атака на Україну

Зауважимо, що у ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.

Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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