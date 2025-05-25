ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог запустив "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Україна, Неділя 25 травня 2025 22:03
UA EN RU
Ворог запустив "Шахеди" по Україні: де загроза ударів Фото: ворог запустив по Україні "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей вже оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Повітряні Сили повідомили про активність ворожих ударних дронів у кількох регіонах України:

  • у Запорізькій області зафіксовано рух дронів із південного сходу в північному напрямку,
  • у східній частині Дніпропетровської області дрони рухаються на північ і північний захід,
  • на півночі Херсонської області зафіксовано рух дронів у північно-західному напрямку,
  • у східних районах Харківської області дрони прямують на північ і південний захід,
  • у північній та центральній частині Сумської області зафіксовано рух дронів у південно-західному напрямку.

Окрім того, у Чернігівській області зберігається загроза ударів дронами.

Жителів регіонів, де оголошено небезпеку закликають перебувати в укриттях. Карта повітряних тривог станом на 21:48 виглядає так:

Ворог запустив &quot;Шахеди&quot; по Україні: де загроза ударів

Атака на Україну

Зауважимо, що у ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.

Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти Атака дронів
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН