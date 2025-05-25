В Одессе звучали взрывы на фоне атаки российских дронов

Российские военные массированно атаковали Одессу ударными дронами "Шахед". В городе и области звучали взрывы и работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и издание "Думская".
"В городе слышен взрыв!", - написал городской голова в 23:12.
Он также призвал быть внимательными жителей Киевского района города и Хаджибейского района области.
Издание "Думская" сообщило о взрывах в городе из-за работы сил ПВО. С моря к городу приближается еще одна группа ударных дронов.
В 23:20 Труханов сообщил о серии новых взрывов в городе.
"Опять слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр.
"Думская" также обнародовала видео звуков взрывов.
"Есть сбитие и есть прилеты", - написало издание.
В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Вечером в воскресенье, 25 мая, российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
За последние двое суток Россия нанесла по Украине самые массированные ракетно-дроновые удары за весь период полномасштабной войны.
В ночь на 25 мая агрессор атаковал 13 областей. Россияне использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
В результате атаки погибли 12 человек, среди них трое детей, ранения получили более 60 человек. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.
В ночь на 24 мая, захватчики выпустили по Украине 250 ударных беспилотников и 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. В результате удара пострадали 15 человек. Главной целью был Киев.
В Воздушных силах ВСУ не исключают повторных комбинированных ударов террористов по Украине.
Европейские страны осудили российские обстрелы и призвали усилить давление на Кремль.
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