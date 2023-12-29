В Одесі чути вибухи. Працює ППО
Фото: в Одесі гримлять вибухи. Працює ППО (Getty Images)
Російський агресор обстрілює Одесу й Одеську область. У місті чути вибухи.
Про це повідомляє видання Думська.
"В Одесі чути вибухи. Працює ППО".
О 7:46 видання повідомило про повторні вибухи у місті.
Масштабний обстріл України 29 грудня
В ніч на 29 грудня в Одесі під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у житловий будинок. Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.
Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.
Ближче до ранку агресор накрив Україну масштабним ракетним обстрілом. Вибухи чути у багатьох областях і містах країни.
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