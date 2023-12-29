Про це повідомляє видання Думська.

"В Одесі чути вибухи. Працює ППО".

О 7:46 видання повідомило про повторні вибухи у місті.

Масштабний обстріл України 29 грудня

В ніч на 29 грудня в Одесі під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у житловий будинок. Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.

Ближче до ранку агресор накрив Україну масштабним ракетним обстрілом. Вибухи чути у багатьох областях і містах країни.

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